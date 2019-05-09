موقع ديبكا الاستخباراتي الإسرائيلي يعترف ان صواريخ المقاومة نجحت في إسقاط هيبة “القبة الحديدية”

قال موقع استخباراتي عبري إن الفلسطينيين قد نجحوا في إسقاط هيبة المنظومة الدفاعية الإسرائيلية “القبة الحديدية”.

وذكر الموقع الاستخباراتي العبري “ديبكا”، مساء امس الأربعاء، أن الفلسطينيين نجحوا خلال العملية العسكرية الأخيرة “حديقة مغلقة”، التي انتهت الاثنين الماضي، في توجيه ضربة قاصمة لإسرائيل، بعد إسقاط قوة الردع القوية الممثلة في “القبة الحديدية”.

ونقل الموقع الاستخباراتي على لسان مسؤولين فلسطينيين أنهم نجحوا في ارباك القبة الحديدية بإطلاق عشرات الصواريخ المتتالية على هدف واحد خلال دقيقة واحدة، ما عجزت معه المنظومة الدفاعية الإسرائيلية عن التصدي بنسبة 100 % للصواريخ والقذائف الفلسطينية.

وشدد الموقع الاستخباراتي العبري على ضرورة مواجهة سياسة الجانب الفلسطيني الذي يصدر فكرة أنه المنتصر في العملية العسكرية الأخيرة، نتيجة لنجاحه في إسقاط هذه المنظومة الدفاعية، وحتى لا يشجع هذا الأمر كلا من إيران وحزب الله اللبناني على السير في هذا النهج الفلسطيني.

وأورد الموقع الاستخباراتي العبري، الوثيق الصلة بجهاز المخابرات الإسرائيلي، الموساد، أنه من الواجب على إسرائيل استيعاب الدرس من العملية العسكرية الأخيرة، والاهتمام بتطوير المنظومة الدفاعية “القبة الحديدية”.

وكانت أطراف دولية قد توصلت، في وقت متأخر من ليل الأحد الماضي، لاتفاق وقف إطلاق نار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، وذلك بعد جولة من التصعيد منذ يوم الجمعة الماضية، أسفرت عن مقتل 28 فلسطينياً وإصابة نحو 60 جراء الغارات الإسرائيلية في أنحاء القطاع، فيما قُتل أربعة إسرائيليين بصواريخ المقاومة الفلسطينية التي سقطت في عدة بلدات ومستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة.