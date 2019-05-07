أصالة تفقد اعصابها وتهاجم زملاءها الفنانين وآخرهم زياد الرحباني

هاجمت الفنانة السورية أصالة نصري خلال مقابلة تلفزيونية الفنان اللبناني زياد الرحباني، الذي اعتبرته فنانا مستهترا بشكل عام.

وذكرت أصالة نصري خلال مقابلتها ضمن برنامج “عايشة شو” رأيها بالفنان اللبناني زياد الرحباني الذي قالت عنه إنه لا يستهويها لا شخصيا ولا فنيا.

وتابعت قائلة: “زياد مستقوي بوالدته ولكن فيروز والدتنا جميعا”. وأضافت أصالة: “لا أحب الشخصية المستهترة والبوهيمية في الفن ولا الهمجية والقسوة”.

وأكملت قائلة لزياد: “أمك أمنا، فيروز أم الجميع وإذا أنت ابنها نحن أيضا أولادها”.

وأشارت أصالة أن لا رغبة لديها للتعاون مع زياد ولا تحب أعماله ولكنها تحب بعض الأغاني التي غنتها فيروز.