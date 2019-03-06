"الغارديان" البريطانية تتحدث عن نزاع بين الملك سلمان ونجله ولي العهد حد تحذير الملك من احنمال وقوع انقلاب ضده
أهم العناوين
جرينتش+2 11:21
يا للعار.. ترامب الكذاب يطلق بمعدل22 تصريحاً كاذباً ومضلِلاً كل يوم

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني