"الغارديان" البريطانية تتحدث عن نزاع بين الملك سلمان ونجله ولي العهد حد تحذير الملك من احنمال وقوع انقلاب ضده
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جرينتش+2 11:21
“الغارديان” البريطانية تتحدث عن نزاع بين الملك سلمان ونجله ولي العهد حد تحذير الملك من احنمال وقوع انقلاب ضده

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