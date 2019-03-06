الجمارك العراقية تعيد إصدار سيارتين مخالفتين إلى الجانب الاردني

أعلنت الهيئة العامة للجمارك في العراق، اليوم الأربعاء، عن إعادة إصدار سيارتي صالون مخالفتين إحداهما أميركية المنشأ والأخرى كورية، إلى الجانب الأردني.

وقالت الهيئة، إن “لجان الكشف الجمركي في مركز جمرك طريبيل ضبطت سيارتي صالون مخالفتين إحداهما أميركية والأخرى كورية المنشأ وأعادت إصدارهما إلى الجانب الأردني كونهما متضررتين وممنوع استيرادهما، حيث حاول أصحاب السيارتين إيهام مفتشي الجمارك بأنهما جديدتان وغير مستعملتين”.

وأضافت الهيئة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، أنها “قامت باتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، وأعادت إصدارها وفقا للتعليمات والضوابط النافذة”.