الفريق الحكومي يغادر معان بعد رفض الباحثين عن العمل مقابلتهم

رفض باحثون عن عمل لقاء فريق حكومي وصل إلى محافظة معان صباح اليوم الأربعاء.

وقد انسحب الفريق الحكومي من هذا اللقاء الذي كان مقررا أن يعقد مع المتعطلين عن العمل بجامعة الحسين بن طلال في محافظة معان اليوم الأربعاء.

وضم الفريق الحكومي أمين عام وزارة العمل وأمين عام وزارة الاشغال العامة والاسكان، ورئيس ديوان الخدمة المدنية، وبعض المسؤولين عن البرامج والدعم.

وطغت أجواء من الفوضى في بداية اللقاء ولم يسمح الحضور للوفد الحكومي بالتحدث وعرض فرص العمل المتوفرة، كما قاطع الحضور الوفد وطالبوه بالمغادرة والذهاب للقاء أبنائهم المعتصمين أمام الديوان الملكي في عمان والاستماع لمطالبهم.

يُشار إلى أن بلديات البلدية الجنوبية وأعضاء المجالس المحلية أعلنوا مقاطعتهم للقاء.

وكان المسؤولون قد التقوا امس الثلاثاء متعطلين عن العمل في محافظة الكرك.