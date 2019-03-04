كاريس بشار تبدأ تصوير شخصية “سراب” في مسلسل ”مسافة أمان“

بدأت الفنانة السورية كاريس بشار، تصوير مشاهدها الأولى في مسلسل ”مسافة أمان“، أمام كاميرا المخرج الليث حجو.

وتؤدي بشار في العمل، دور ”سراب“ التي تعيش دور الضحية، وتسعى إلى تحميل الآخرين تبعات ما يحدث لها.

وكانت بشار قد اعتبرت في المؤتمر الصحافي الذي سبق تصوير المسلسل، أنّ شخصية ”سراب“ تجسد عنوان المسلسل، عبر علاقتها بالآخرين، وسعيها لعدم التورط عاطفيًا معهم؛ خشية الفراق، وحالة الخوف التي تعيشها أي فتاة تريد تأمين مستقبلها.

واعتبرت بشار، أن هذه الشخصية تمثل 99% من نساء سوريا اللواتي تحولن إلى رجل وامرأة في آن معًا، من حيث المسؤوليات التي تحملنها في كل تفاصيل الحياة.

وقالت الفنانة السورية، إن هذا الدور من أكثر الأدوار التي أثارت مخاوفها أمام سعي شخصيتها إلى حماية نفسها من الفراغ والصدمات التي تواجهها.

ومسلسل ”مسافة أمان“ عمل اجتماعي معاصر بطابع تشويقي، وهو من تأليف الكاتبة إيمان السعيد، ويقدم حكايات شخصيات تسعى للحب والفرح والخلاص وتجنب مزيدٍ من الخسارات.