قائمة جديدة باسماء ضباط الامن العام المشمولين بحركة تنقلات اعتباراً من اليوم الاثنين

قرر مدير الأمن العام إجراء التنقلات والإلحاقات لعدد من الضباط.
وتاليا الأسماء:
مقدم محمود احمد محمد إدارة التدريب/ أكاديمية الشرطة الملكية
مقدم رمزي مبارك حمود إدارة المشتريات
مقدم زيد ابراهيم احمد إدارة مكافحة المخدرات
رائد ابراهيم ناجي عبد قيادة أمن إقليم الوسط
رائد فيصل فوزان ضيف الله إدارة ترخيص السواقين والمركبات
نقيب عطاالله احمد حصاد الأمن الوقائي
نقيب عبدالله كامل دخيل قيادة أمن إقليم الشمال
نقيب ثروت صلاح عطاالله قيادة شرطة البادية الملكية / مديرية شرطة البادية الشمالية
نقيب خلدون عبدالكريم محمود إدارة الموارد البشرية / شؤون الضباط
نقيب علي توفيق جميل إدارة التخطيط والتعاون الدولي
نقيب سامي عقيل مرشد إدارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات
نقيب مرضي زيد محمد قيادة أمن إقليم العاصمة
نقيب عماد تيسير نهار إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل
نقيب حمزه عبدالله عبد الأمن الوقائي
نقيب عبدالمجيد محمد نايف إدارة مكافحة المخدرات
نقيب محمد احمد علي الإدارة الملكية لحماية البيئة
ملازم1 نانسي احمد عبدالمهدي تُلحق بإدارة مكافحة المخدرات
ملازم1 خالد حامد عبدالمهدي قيادة أمن إقليم العاصمة
ملازم1 سطام محمد خلف إدارة التدريب / كلية العلوم الشرطية
ملازم1 محمد عبدالرحمن عوض قيادة أمن إقليم الوسط
ملازم1 سيف الدين بسام محمد الأمن الوقائي
ملازم1 حاتم احمد محمد الأمن الوقائي
ملازم1 هيثم محمد مفلح إدارة العمليات والسيطرة/معسكر مديرية الأمن العام
ملازم1 عبدالله محمد يوسف قيادة شرطة البادية الملكية / مديرية شرطة البادية الجنوبية
ملازم1 منعم عبدالحميد سالم إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل
ملازم1 كايد نايف عبدالله الأمن الوقائي
ملازم1 المعتصم محمد عبدالله الأمن الوقائي
ملازم1 عماد علي السيد الأمن الوقائي
ملازم1 محمد بشير حسن الأمن الوقائي
ملازم1 علي سلامه علي إدارة البحث الجنائي/ويبقى ملحقاً للمرافعه بالإضافة لعمله
ملازم1 رامي سالم عبدالهادي يُلحق بإدارة الأمن الدبلوماسي والدوائر
ملازم1 نظمي قاسم محمد قيادة أمن إقليم العاصمة
ملازم1 رعد سميح عوده قيادة أمن إقليم الوسط
ملازم1 طلال جمعه برد إدارة التنفيذ القضائي
ملازم1 صهيب محمد عيد الأمن الوقائي
ملازم1 وليد محمد عبدالحافظ قيادة أمن إقليم الجنوب
ملازم1 فيصل كمال محمد إدارة الدعم اللوجيستي / النقل
ملازم1 ابراهيم خليل عوض إدارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
ملازم1 غالب حمد مصلح إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل
ملازم1 فهد محمد عقايل الأمن الوقائي
ملازم1 احمد راجي فلاح الأمن الوقائي
ملازم1 قيس محمد سالم الأمن الوقائي
ملازم1 محمد عبدالحليم عبده إدارة مكافحة المخدرات
ملازم1 لؤي محمود محمد إدارة حماية الأسرة
ملازم1 احمد عبدالمجيد خليل الأمن الوقائي
ملازم1 محمد هاني محمد إدارة مكافحة المخدرات
ملازم1 محمد احمد رجا قيادة أمن إقليم الجنوب
ملازم1 رامز عقله محمد إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل
ملازم1 ابراهيم سلامه عيد قيادة أمن أقليم الشمال
ملازم1 فارس عوض عبيد قيادة أمن إقليم الجنوب / ويُنهى الحاقه
ملازم1 عثمان محمد عقله قيادة أمن إقليم الجنوب
ملازم1 مهند شاهر عبدالله الأمن الوقائي
ملازم1 هاشم عبدالرحيم مضفي الأمن الوقائي
ملازم1 عمرو احمد منصور الأمن الوقائي
ملازم1 موريس عبدالله عبدالرزاق قيادة أمن إقليم الوسط
ملازم1 صهيب محمود فضيل الأمن الوقائي
ملازم2 رافت ابراهيم سليمان قيادة شرطة البادية الملكية
ملازم2 مميز حسين فالح الأمن الوقائي
ملازم2 مهند طاهر رشيد قيادة أمن إقليم الشمال
ملازم2 كريم طايل كايد إدارة مكافحة المخدرات
ملازم2 سهى محمد سليمان إدارة الشرطة النسائية / وتُلحق بإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل/مركز إصلاح وتأهيل النساء
ملازم2 محمد احمد نهار الأمن الوقائي
ملازم2 ابراهيم خليفه محمد قيادة أمن إقليم الشمال
ملازم2 جبرين سالم عبدالفتاح ادارة العمليات والسيطرة
ملازم2 صدام ممدوح محمود قيادة أمن اقليم الوسط
ملازم2 عامر سالم رضوان قيادة أمن إقليم الشمال
ملازم2 وليد يوسف احمد إدارة حماية الأسرة
ملازم2 شادي محمد عبدالرحمن الأمن الوقائي
ملازم2 مصعب حسن احمد إدارة الرقابة والتقييم
ملازم2 يحيى محمد موسى قيادة أمن إقليم العاصمة
ملازم2 محمد ابراهيم محمد الأمن الوقائي
ملازم2 شادي عيسى محمود مديرية القضاء الشرطي
ملازم2 انس احمد عبدالرحيم قيادة أمن إقليم العاصمة
ملازم2 بسام مفضي عوده الأمن الوقائي
ملازم2 ليث محمود حمود قيادة أمن إقليم العاصمة
ملازم2 محمد سيل خلف يُلحق بالمركز الأردني الدولي لتدريب الشرطة
ملازم2 معتز بشير سليمان الأمن الوقائي
ملازم2 سالم طلب محمد قيادة أمن إقليم الجنوب
ملازم2 يزن احمد حسين إدارة البحث الجنائي
ملازم2 احمد سليمان حمود قيادة شرطة البادية الملكية
ملازم2 صايل عوض عايد قيادة شرطة البادية الملكية
ملازم2 حمزه عواد سلمان الأمن الوقائي
ملازم2 أنس نايف علي يُلحق بإدارة المختبرات والأدله الجرمية
ملازم2 مالك سميح سليم إدارة مكافحة المخدرات
ملازم2 طلعت اسماعيل يوسف. الأمن الوقائي
ملازم2 عايد بخيت عواد إدارة التدريب / مدينة الملك عبد الله الثاني إبن الحسين التدريبية / ويٌُنهى إلحاقه
ملازم2 مراد رياض موسى الأمن الوقائي
ملازم2 زياد احمد امين إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل
ملازم2 مخلد ابراهيم حمدان قيادة أمن إقليم الشمال / ويُنهى إلحاقه
ملازم2 شجاع عبد السيد محمود إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل
ملازم2 ايهم عبد الكريم سليمان قيادة أمن إقليم العاصمة
ملازم2 انجاد محمد علي قيادة أمن إقليم العاصمة
ملازم2 محمد سعود عافي إدارة العمليات والسيطرة/معسكر مديرية الأمن العام
ملازم2 عمار عبدالله محمود قيادة أمن إقليم الوسط
ملازم2 محمد عقيل حميدان إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل
ملازم2 لؤي محمد عجاج قيادة أمن إقليم الشمال
ملازم2 سامي غازي سليمان يُلحق بالمركز الأردني الدولي لتدريب الشرطة
ملازم2 محمد عسكر محمد المعهد المروري الأردني
ملازم2 عبد الكريم احمد خليفه. قيادة أمن إقليم الوسط
ملازم2 احمد حمد حسن إدارة مكافحة المخدرات
ملازم2 مازن ابراهيم عبد الحـافظ. قيادة أمن إقليم الشمال
ملازم2 عطا الله ناجي محمد قيادة شرطة البادية الملكية