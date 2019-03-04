الجيش السوري يتأهب لاجتثاث تنظيم القاعدة وتوابعه الارهابية من المناطق المنزوعة السلاح في ريف محافظتي حماة وادلب
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جرينتش+2 08:34
“شعبولا” يهاجم بعنف إعلاميين مصريين ينتمون للاخوان ويقيمون بتركيا/ فيديو

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