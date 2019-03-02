تطوير دواء من براعم البروكلي لعلاج مرض الزهايمر

كشفت دراسة اسكتلندية حديثة، أن براعم البروكلي قد تكون سبباً في تطوير دواء مضاد لمرض “ألزهايمر”.

وذكرت الدراسة، أنها “تمكنت من تطوير دواء فعال لوقف خلل الأعصاب وخلايا الدماغ، الذي قد يؤدي إلى الإصابة بـ”ألزهايمر”، مستخرج من نسخة معدلة ومكثفة من فيتامين “أ”، الذي يوجد في الخضراوات مثل براعم البروكلي والجزر، وعندما يتحلل فيتامين “أ” داخل الجسم، يتحول إلى مادة كيميائية تسمى حمض الريتينويك، وهى أمر حاسم لتطوير الجهاز العصبي”.

واضافت الدراسة، ان ” حمض الريتينويك يشارك في تطوير عيون الناس وعقولهم في الرحم، كما أنه يظل مهماً لنمو وتجديد الأعصاب التي تتحكم في الحواس والحركة ونشاط الدماغ، وبعد بحث استمر عامين لتطوير فيتامين “أ” صناعياً، يأمل الخبراء أن يكونوا على بعد خطوة واحدة من علاج مرض ألزهايمر، ومرض باركنسون، ومرض العصبون الحركي”.