استطلاع ميداني يكشف تقهقر اسهم نتنياهو الانتخابية بعد اتهامه رسمياً بالفساد

بعد يوم من إعلان المستشار القضائي للحكومة تقديم لوائح اتهام ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أشار استطلاعان للرأي أجرتهما القناة الثالثة عشرة و”كان” الاعلاميتين الاسرائيليتين الى تراجع قوّة حزب الليكود الحاكم في الانتخابات المقبلة، مقابل تصاعد قوة تحالف “أزرق أبيض”، الذي يقوده بيني غانتس ويائير لابيد.

ووفق استطلاع قناة “كان” الإسرائيلية، فإن تحالف “أزرق أبيض” الانتخابي سيحصل على 37 مقعدا في الكنيست و36 مقعدا وفقا لاستطلاع القناة الثالثة عشرة، فيما سيحصل حزب الليكود على 29 مقعدا وفق استطلاع “كان”، فيما يحصل الحزب على 30 مقعدا وفق القناة الثالثة عشرة.

وأعلن المدعي العام الإسرائيلي قراره بتوجيه لائحة اتهام الى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم أمس في قضايا تلقي رشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وذلك بعد سنتين من تحقيقات بدأتها الشرطة الإسرائيلية مع نتنياهو في 4 ملفات تحقيق حملت أرقام 1000، 2000، 3000، و4000.

واتهم نتنياهو اليسار بقيادة حملة “اضطهاد سياسي” ضده، مشيرا الى أن “مزاعم الكسب غير المشروع هي حملة مغرضة من المعارضة للإطاحة بي”، بعد قرار النائب العام توجيه لائحة اتهام ضده، فيما دعا غانتس نتنياهو للاستقالة فورا من منصبه بعد لوائح الاتهام.

وقال غانتس في خطاب “نتنياهو، أتوجه إليك وأطلب منك إظهار كامل المسؤولية القومية والاستقالة من منصبك، وعند إثبات براءتك، يمكنك العودة الى العمل السياسي مرفوع الرأس”.