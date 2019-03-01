اصدار جديد.. ديوان ” أغاني النار والنوار “

بالتعاون مع اتحاد كتاب فلسطين ، صدر للشاعر والكاتب الفلسطيني د. لطفي زغلول ديوان شعر جديد بعنوان ” أغاني النار والنوار ” .

جاء الديوان في 106 صفحات من الحجم المتوسط الصقيل ، ويضم بين دفتيه 35 قصيدة تحاكي الوطن والحب ، ويستهله بقصيدة ” صلوات في محراب أبي ” .

ود. لطفي زغلول هو ابن الشاعر الفلسطيني الراحل عبد اللطيف زغلول ، ومن مواليد عاصمة جبل النار ، نابلس ، العام 1938. وهو عضو الهيئة الاستشارية للاتحاد العام للكتاب الفلسطينيين ، وله العديد من الاصدارات والأعمال الشعرية ، منها : أيام لا تغتالها الأيام ، على جدران القمر ، لا حبًا إلا انت ، لعينيك اكتب شعرًا ، مناجاة ، على أجنحة الرؤى ، معًا حتى الرحيل ، همس الروح ، مدار النار والنوار ، موال في الليل العربي ، قصائد بلون الحب ، مطر النار والياسمين ، مدينة وقودها الانسان ، عشتار والمطر الأخضر ، أغنيات لأطفال بلادي وغيرها .

ويغلب على قصيدة لطفي زغلول العاطفة المجنحة بالخيال ، والرقة ، والجمال الشعري ، واللغة المنسابة ، وينتمي أسلوبه للسهل الممتنع .

وهو شاعر يحلق في فضاء الرومانسية بل حدود ، مسافرًا إلى النجوم والاقمار والجنار الوارفة الظلال المفعمة بالأزهار .