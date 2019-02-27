مجلس النواب الأمريكي يهزم ترامب ويصوت لالغاء إعلان حالة الطوارئ

صوت مجلس النواب الأمريكي لصالح إلغاء إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة الطوارئ فيما يمثل تحديا كبيرا لجهود الرئيس لبناء جدار على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وسيمرر الإجراء الآن إلى مجلس الشيوخ، حيث يمكن لمجموعة من الجمهوريين أن يقفوا مع الديمقراطيين لإرسال الإجراء إلى مكتب الرئيس ويجبروه على التوقيع على أول “فيتو” خلال رئاسته.

في وقت سابق من يوم الجمعة الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي حالة الطوارئ من أجل تمكينه من الحصول على الأموال اللازمة لبناء الجدار العازل على حدود المكسيك، قائلا إنه سيحمي البلاد من الغزو.

ومنذ إعلان إعلان الطوارئ، تعرض قرار ترامب للكثير من الانتقادات، إذ قالت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، السيناتور تشاك شومر، زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، في بيان مشترك:

إن الكونغرس سيدافع عن سلطاتنا الدستورية في الكونغرس، وفي المحاكم، وأمام الجمهور بكل وسيلة متاحة.

وأضاف شومر وبيلوسي أن “الكونغرس لن يترك الرئيس يمزق الدستور”.

يذكر أن ترامب وقع كانون الثاني/يناير من عام 2017 أمرا تنفيذيا ببناء سياج على طول الحدود الأمريكية المكسيكية يصر على أن تشارك المكسيك في تكلفة بنائه، وهو ما ترفضه المكسيك.

ويعارض الحزب الديمقراطي حزمة الإجراءات التي يتبناها الرئيس الجمهوري لتعديل نظام الهجرة.