ضبط مطلوب مسلح أطلق النار باتجاه رجال الأمن بمنطقة سحاب

تمكن العاملون في شعبة بحث جنائي البادية من القبض على مطلوب مسلح وخطير بعد ان اطلق النار باتجاههم، الى جانب ضبط السلاح الذي كان بحوزته شرق العاصمة.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام في بيان اليوم، ان معلومات وردت للعاملين في شعبة بحث جنائي البادية مساء امس حول وجود احد المطلوبين من المصنفين بدرجة مسلح وخطير، بحقه اربعة طلبات امنية وقضائية، في منطقة سحاب شرق العاصمة، حيث تحركت على الفور قوة أمنية للمكان للقبض عليه.

وأضاف الناطق الإعلامي، انه ولدى وصول أفراد القوة ومحاولة القاء القبض على ذلك المطلوب قام بإطلاق النار باتجاههم وحاول الفرار، الا أنه تمت متابعته والسيطرة عليه وتم ضبط السلاح الناري الذي كان بحوزته وكمية من الذخيرة، وبوشر التحقيق معه.