العثور في منطقة درعا على 8 أطنان من مادة الـ”سيفور” الشديدة الانفجار والكفيلة بتدمير مدن كاملة

ضبطت الجهات السورية المختصة كميات كبيرة من المتفجرات التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة والألغام والذخيرة، وذلك خلال مواصلة عمليات تطهير المنطقة الجنوبية من مخلفات الإرهابيين.

وذكر مراسل سانا أن الجهات المختصة عثرت على حوالي 8 أطنان من مادة السيفور المعروفة بشدة انفجارها خلال قيامها بتمشيط القرى والبلدات التي تم تحريرها من قبل الجيش العربي السوري في المنطقة الجنوبية.

وأوضح المراسل أن المواد المتفجرة تم العثور عليها في أوكار الإرهابيين في مناطق متفرقة من المنطقة الجنوبية، مشيرا إلى أن الجهات المختصة قامت بتجميع المتفجرات ونقلها إلى منطقة آمنة للتعامل معها.

ومن جانبها نقلت قناة RT الروسية عن مصادر ميدانية قولها ان هذه المادة تتميز بأنها شديدة الانفجار، حيث يعادل انفجار كيلو واحد من “سي – 4” عشرة كيلو غرامات من مادة “تي إن تي”.

وأكدت هذه المصادر، أن الكمية الضخمة، التي تم العثور عليها بالقرب من الحدود مع الاردن، كانت كافية لتدمير مدن بكاملها.