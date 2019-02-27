الاردن يتجاهل رسالة “تهديد” اسرائيلية تطالبه بانهاء ازمة مصلى باب الرحمة في القدس

ذكرت مصادر عبرية ان الاحداث في المسجد الاقصى يمكن ان تؤدي الى ازمة دبلوماسية بين اسرائيل والاردن.

وبحسب صحيفة “يسرائيل هيوم” فان الاردن رفض رسالة اسرائيل بشان التدخل لتهدئة ازمة المسجد الاقصى “.

وادعت الصحيفة ان الخطة الفلسطينية المدعومة من الاردن هي تصعيد الاوضاع في المسجد الاقصى خاصة فيما يتعلق بباب الرحمة الذي شهد مواجهات مؤخرا وذلك بهدف التصدي لخطة السلام الامريكية.

وقال مصدر رفيع في وزارة الخارجية الأردنية للصحيفة الاسرائيلية أنه تم نقل رسالة من اسرائيل الى الاردن مؤخرا بشان قضية باب الرحمة منعا لتصعيد الاحداث.

وتدعي إسرائيل أن الأوقاف في المسجد الاقصى، تنتهك امر المحكمة الإسرائيلية بإغلاق باب الرحمة أمام المصلين وانه يعمل على تصعيد الاوضاع.

وتنص الرسالة الاسرائيلية انه في حال عدم التوصل إلى حل متفق عليه لمسألة باب الرحمة في الأيام المقبلة، فإن قوات الشرطة الإسرائيلية ستقوم بتنفيذ أمر المحكمة.”

وقال المسؤول الأردني أن إسرائيل تتحمل مسؤولية تصعيد الازمة فيما يتعلق بباب الرحمة، مضيفا”ان الاوقاف ليست لديها القدرة أو الرغبة في منع الآلاف من المصلين من الصلاة عند باب الرحمة”.

وقالت الاوقاف “انها لن تنصاع الى قرار المحكمة الاسرائيلية باغلاق باب الرحمة. ” نحن هنا ولن نذهب الى اي مكان “.

وعلى صعيد متصل يعقد المجلس الاسلامي، اجتماعا طارئا، في مقر القبة النحوية – داخل المسجد الاقصى، لبحث آخر التطورات المتعلقة بمصلى باب الرحمة.

وأوضح حاتم عبد القادر عضو المجلس الإسلامي أن المجلس سيعقد اليوم جلسة طارئ لبحث آخر التطورات المتعلقة بمصلى باب الرحمة، والاتصالات التي جرت مع السلطات الاردنية حول الموضوع.

وأضاف عبد القادر أنه سيتم البحث بما يخص ترميم مصلى باب الرحمة، والاستماع للجنة الاعمار الى الاعمال التي يجب القيام بها في المصلى.