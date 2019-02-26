إدانة ثالث أكبر مسؤول بالفاتيكان بالاعتداء جنسياً على أطفال

أعلنت محكمة أسترالية، اليوم الثلاثاء، أنّ الكاردينال جورج بيل، ثالث أكبر مسؤول في الفاتيكان، أدين بالاعتداء جنسياً على أطفال في أستراليا، ليصبح بذلك أرفع مسؤول في الكنيسة الكاثوليكية يدان بارتكاب جرائم جنسية بحقّ قاصرين.

وقالت المحكمة إنّ الكاردينال البالغ من العمر 77 عاماً أدين بالاعتداء جنسياً على طفلين كانا عضوين في جوقة الإنشاد الديني في كاتدرائية ملبورن في تسعينيات القرن الماضي.

واشارت المحكمة إلى أن حكم الإدانة صدر في كانون الأول/ديسمبر الفائت، لكنّ حظر النشر في هذه القضية لم يُرفع سوى اليوم الثلاثاء.