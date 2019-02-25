4 نصائح للاباء لمساعدتهم في تحسين خط اطفالهم في الكتابة

يعاني الكثير من الآباء من سوء خط كتابة أطفالهم في بداية مرحلة التعليم، ويخشون أن تستمر هذه المشكلة معهم طيلة حياتهم إن لم يسارعوا بتداركها.

ويواجه الطفل نفسه مشكلة أكبر إن لم يعتد تحسين خطه، حيث يصطدم بتذمر معلميه منه، أو ربما يتطور الأمر إلى تنمر زملائه، ما قد يسبب مشاكل نفسية عديدة للطفل.

وفيما يلي 4 نصائح بسيطة لمساعدة الآباء على تجنيب أبنائهم هذه المشكلة..

أولا، ينبغي الانتباه إذا كان طفلك يعاني من التردد أو من مشكلة ضعف في عضلات اليدين لذا يفضل أن تجرب الأم الرسم والكتابة بالتنقيط لتحسين خط الطفل، وزيادة ثقته، وتمرين يديه على الالتزام بالسطر.

ثانيا، ينبغي للأم التركيز على طريقة إمساك طفلك بالقلم، فإذا كانت خاطئة حتى لا يفقد السيطرة على رسم الحروف، ومراقبته في كل مرة يمسك القلم لتوجيهه للطريقة الصحيحة.

ثالثا، يشار هنا إلى أن الطفل يتأثر بشدة بالخطوط التي يراها فينبغي للأم والمعلم أن يبذلوا أقصى جهد لتحسين خطهم أولا، لأن الطفل يقلد كل منهما.

رابعا، تجنب توبيخ الطفل أثناء توجيهه، لأن ذلك لن يؤدي إلا لمزيد من توتره عند الإمساك بالقلم، ومن ثم سيشتت تركيز جهده على محاولات تحسين خطه، وبدلا من ذلك ينبغي محاولة تأسيسه على قواعد الكتابة السليمة، والإشادة بأي تحسن يحرزه لتشجيعه على المزيد.