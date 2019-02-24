كعادتها منذ البداية.. تركيا مازالت تُسهل للدواعش حرية المرور عبر أراضيها

اتهم مسؤول الإعلام في “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، اليوم الاحد, السلطات التركية بمنح عناصر عصابات “داعش” الإجرامية حرية المرور من وإلى أراضيها.

ونشر مصطفى بالي، مدير المركز الإعلامي لـ”قسد” على حسابه في “تويتر” “صورا تظهر جواز سفر لأحد “الدواعش” عُثر عليه في مستشفى ببلدة الباغوز، آخر جيب للتنظيم الإجرامي في شرق الفرات، وفيه عشرات تأشيرات الدخول والخروج التركية”.

وأكد المسؤول الكردي, أن “هذه التأشيرات تمثل أدلة جديدة على أن تركيا منحت مجرمي “داعش” مرورا حرا وآمنا من وإلى سوريا”، مشيرا إلى أن هذا “المتطرف قد زار تركيا مرارا، وعاد منها إلى سوريا دون أي مشاكل على ما يبدو”.