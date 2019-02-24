إحباط محاولة لتهريب 100 ألف حبة مخدرة للخارج والقبض على المتورطين

احبطت إدارة مكافحة المخدرات أمس محاولة تهريب 100 ألف حبة كبتاجون خارج أراضي المملكة، وألقت القبض على ثلاثة أشخاص تورطوا بالقضية.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام المقدم عامر السرطاوي في بيان اليوم إن معلومات وردت للعاملين في إدارة مكافحة المخدرات حول نية ثلاثة أشخاص تجهيز كمية كبيرة من الحبوب المخدرة من أجل تهريبها لإحدى دول الجوار بواسطة مركبة عبر أحد المعابر الحدودية.

وأضاف أن التحقيقات أكدت صحة المعلومات وجرى تحديد هوية الأشخاص الثلاثة المتورطين ومكان تجهيز وإخفاء المواد المخدرة تمهيدا لتهريبها في منطقة القويسمة شرق العاصمة حيث جرى مداهمتهم وألقي القبض عليهم ، إلى جانب ضبط100 ألف حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة أخفيت بطريقة محكمة داخل إطار إحدى المركبات.