ضبط مهرب من جنسية عربية يعرض كيلوغرام “كوكايين” للبيع في عمان

ألقى العاملون في إدارة مكافحة المخدرات القبض على شخص يحمل جنسية عربية بحوزته كغم من مادة الكوكايين المخدرة.

وحول التفاصيل، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام إنه جرى تكليف فريق تحقيقي خاص من إدارة مكافحة المخدرات بمتابعة معلومات وردت حول امتلاك شخص من جنسية عربية لكمية من مادة الكوكايين المخدرة.

وأضاف الناطق الاعلامي ان التحقيقات وجمع المعلومات مكنت فريق التحقيق من تحديد الشخص المشتبه به ومكان تواجده في احدى الشقق الفندقية في العاصمة وقيامه بعرض تلك الكمية من مادة الكوكائين للبيع، وجرى مداهمة مكان تواجده وألقي القبض عليه وضُبط بحوزته 7 أكياس بداخلها ما يقارب كغم من مادة الكوكايين المخدرة وتم تحويله لمدعي عام محكمة أمن الدولة.