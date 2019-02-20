أحلام الاماراتية تتباهى بحجم مجوهراتها وليس بجهودها وانجازاتها الفنية

ردت الفنانة الإماراتية أحلام على أمنية شيرين بدخول خزنة مجوهراتها وذلك عبر حسابها في إنستغرام.

وكانت شيرين قد قالت، أثناء حلولها ضيفة على الاعلامية وفاء الكيلاني في برنامج تخاريف المذاع على قناة mbc، إنها تتمنى أن ترتدي طاقية الإخفاء لدخول خزنة أحلام لرؤية مجوهراتها والقطع الماسية التي تملكها.

وكتبت أحلام ممازحة شيرين: ”لابد أن يستمر مفعول الطاقية لمدة شهر بأقل تقدير، حتى تتمكني من رؤيتهم جميعهم”.

ويبدو أن أحلام أرادت بهذا الرد إيصال رسالة لزميلاتها الفنانات وللجمهور أنها تملك الكثير من المجوهرات .