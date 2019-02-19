يوم 3 من اذار.. وزارة التربية تبدأ باستقبال طلبات التعليم الإضافي الكترونياً

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن بدء استقبال طلبات الراغبين بالعمل على حساب التعليم الإضافي في مديريات التربية والتعليم الكترونياً في الثالث من شهر اذار المقبل على الرابط الإلكتروني :www.moe.gov.jo/Apps/subteachers.

ودعت الوزارة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، جميع المتقدمين إلى ضرورة قراءة التعليمات بشكل جيد وطباعة الطلب ورقيا بعد حفظه بنجاح والاحتفاظ بالرقم التسلسلي الذي سيظهر في أسفل الشاشة.

كما دعت المتقدمين إلى ضرورة مراجعة مديريات التربية والتعليم في مناطقهم / قسم شؤون الموظفين، مصطحبين معهم صورةً عن الهوية الشخصية والمؤهل العلمي والطلب المطبوع، ليتم اعتماده من قبل موظف قسم شؤون الموظفين إلكترونياً من خلال الموقع .

وقالت الوزارة، انه سيتم إرسال كشف المتقدمين الناجحين فقط إلى مديريات التربية والتعليم مرتبة حسب التخصص، حيث سيتم تعيين المعلم على حساب التعليم الإضافي بعد إبلاغه هاتفياً، وذلك حسب الأسس المعتمدة للترتيب التنافسي.

واضافت، انه سيتم اعتماد طلب المتقدم فقط لمديرية واحدة يتبع لها اللواء الذي يرغب في التقديم له، ولا يمكن التقديم لأكثر من مديرية، حيث يتم التنافس فيما بعد على مستوى المديرية، داعية المتقدمين إلى متابعة موقعها الإلكتروني.