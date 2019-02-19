من ذاكرة الكاميرا.. صور شخصية للشهيد صدام حسين وعائلته تنشر لأول مرة

تحمل بنات الرئيس العراقي الشهيد صدام حسين، الكثير من ملامحه، لاسيما أبنته الصغيرة “حلا” التي كانت الأكثر ظهورا معه عندما كانت طفلة بضفيرتين بنيتين، فيما تظهر الأختان الأكبر “رغد، ورنا” بأبهى الإطلالات في صور تنشر لأول مرة حصلت عليها وكالة “سبوتنيك” الروسية بشكل خاص.

وتظهر هذه الصور، التي خصت بها “حرير حسين كامل” حفيدة الرئيس صدام، مراسلة “سبوتنيك” في العراق، بنات صدام حسين، الثلاث، ونجليه عدي وقصي، وزوجته “ساجدة خير الله”، وبعض أحفاده.

وقالت “حرير” لمرسلة “سبوتنيك” أن للرئيس 15 حفيدا، منهم من تستضيفه المملكة الأردنية الهاشمية، وكذلك هي وأمها “رغد” وخالتها “رنا”، فيما تعيش الجدة، والخالة الصغيرة “حلا” في ضيافة دولة قطر.

وبدت زوجة الرئيس، في أكثر من صورة بشعر “أشقر” وثياب أنيقة، منها “الكوستمات” كما يحلى للعراقيات تسميتها في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، وهي أطقم تجمع ما بين الفخامة والنعومة، تتوسط أبناءها وبناتها، ونساء من الأقارب والمعارف.

وزودتنا حرير، بصور لعائلتها تظهر فيها مرحلة طفولتها وهي تعانق أمها على حافة طريق، وفي صورتين يظهر أبوها بكامل قيافته وأناقته العسكرية، وعلى خصره سيف طويل، وتعلو صدره أوسمة عديدة.

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