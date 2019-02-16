مقتل شاب واصابة 4 من رجال الامن العام خلال احداث شغب تخللها اطلاق نار في بلدة عنجرة بمحافظة عجلون

قضى شاب واصيب ستة آخرون اربعة منهم من رجال الامن العام و2 من المواطنين، اثر اعمال شغب وقعت في عنجرة في محافظة عجلون، بحسب الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام المقدم عامر السرطاوي.

وقال السرطاوي في بيان “ان طاقم نقطة الغلق المشتركة من الامن العام وقوات الدرك على مثلث القاعدة / محافظة عجلون اثناء عمله اوقف احدى المركبات العمومية وبداخلها شخصان وعند الطلب منهما ابراز اثباتاتهما الشخصية رفضا ذلك وقاما بمقاومة طاقم الدورية”.

واضاف ان الشخصين عقب ذلك “قاما بالاتصال باقاربهما حيث حضرت مجموعة منهم وقاموا بالتهجم على طواقم نقطة الغلق بالحجارة وتم التعامل معهم بالغاز المسيل للدموع وتفريقهم والسيطرة عليهم وضبط الشخصين اللذين كانا داخل المركبة العمومية واصطحابهما للمركز الامني ،ونتج عن ذلك اصابة اربعة من طاقم نقطة الغلق والحاق اضرار مادية باحدى المركبات الامنية” .

وقال ” انه بعد ذلك جاءت مجموعة من الاشخاص وقامت باعمال شغب واغلقت الطريق العام والقت الحجارة على المركبات المارة ، وتم التعامل معها واعادة فتح الطريق ، الا انها استمرت باثارة الشغب مرة اخرى واطلاق العيارات النارية من اسلحة رشاشة وبصورة مباشرة باتجاه القوة الامنية من داخل منطقة حرجية” ليرد بعد ذلك بيان باسعاف شخصين مصابين باعيرة نارية مجهولة المصدر للمستشفى وما لبث احدهما وان فارق الحياة وجرى تحويل جثته للطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة فيما لا زال الشخص الاخر قيد العلاج.

ونتج عن الاحداث وفقا للبيان اصابة عدد من المركبات الامنية بعيارات نارية اضافة الى قيام اشخاص بحرق مركبة حكومية والاعتداء على بعض المؤسسات الحكومية ومبنى وسكن محافظ عجلون واحتراق جزء منه واصابة مبان باعيرة نارية من اسلحة رشاشة.

ووفق الناطق فان قوات الأمن لا زالت تتعامل مع الموقف والتحقيق بالحادث للوقوف على ملابساته .