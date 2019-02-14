الزموا بيوتكم بعطلة نهاية الاسبوع.. موجة امطار وثلوج تجتاح الاردن اعتباراً من مساء اليوم

يطرأ انخفاض على درجات الحرارة اليوم، وتكون الاجواء باردة وغائمة جزئيا مع سقوط زخات من المطر في اجزاء من المناطق الشمالية من المملكة.

ومع ساعات المساء تتأثر المملكة تدريجيا بكتلة هوائية باردة مصاحبة لامتداد منخفض جوي يتمركز إلى الغرب من جزيرة قبرص، وتصبح الاجواء ما بين غائمة جزئيا الى غائمة وتسقط أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة تمتد مع ساعات الليل الى أجزاء من المناطق الجنوبية والشرقية، كما يتوقع في ساعات الليل المتاخرة ان تكون الهطولات غزيرة احيانا في شمال المملكة يصحبها الرعد وزخات من البرد مما يؤدي الى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة خاصة في المناطق الشمالية من المملكة.

ويتوقع في ساعات الفجر والصباح الباكر من يوم الجمعة سقوط زخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية العالية التي يزيد ارتفاعها عن 1100 متر فوق سطح البحر، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط بعد الظهر وتكون مثيرة للغبار خاصة في المناطق الصحراوية .

وبحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية يطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة يوم غد الجمعة، وتكون الاجواء باردة وغائمة جزئيا ويتوقع اثناء النهار سقوط أمطار خفيفة في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية، ومع ساعات الليل يمتد سقوط الامطار ليشمل أجزاء من المناطق الوسطى والجنوبية، ويتوقع ان تكون الهطولات في ساعات الليل المتاخرة غزيرة احيانا في شمال ووسط المملكة يصحبها الرعد وزخات من البرد احيانا مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في المناطق الصحراوية.

وتبقى الأجواء يوم السبت باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة، مع سقوط أمطار بين الحين والأخر خاصة في شمال ووسط المملكة قد تكون غزيرة احيانا في شمال المملكة، ويصحبها الرعد وزخات من البرد احيانا، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم، ما بين 13 – 3 درجات مئوية، والمناطق الشمالية 14 – 3، والمناطق الجنوبية 9 – 1، فيما تصل العظمى في مدينة العقبة إلى 23 والصغرى 11 درجة مئوية.