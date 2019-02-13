“هاسبل” تشيد بكفاءة المخابرات التركية في رصد وقائع جريمة اغتيال خاشقجي

كشف كتاب أعده صحفيون أتراك، تفاصيل جديدة عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده بإسطنبول مطلع شهر أكتوبر/تشرين الثاني الماضي على يد فريق قتل سعودي.

جاء ذلك خلال مقتطفات باللغة العربية تم نشرها، أمس الثلاثاء لكتاب “فظائع دبلوماسية: الأسرار المظلمة لقتل خاشقجي ” والصادر في ديسمبر/ كانون الاول الماضي باللغة التركية.

وأظهر الكتاب أن مديرة المخابرات المركزية الأمريكية “جينا هاسبل”، كانت أول جهة استخباراتية في العالم تستمع إلى التسجيل الصوتي لعملية مقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية.

وذكر الكتاب أنه تم ترجمت الأحاديث التي وردت بالتسجيل من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية عن طريق مترجم خاص حتى تتمكن “هاسبل” من فهم ما يدور فيها.

أشار الكتاب إلى أن هذه التسجيلات لم تلتقِط فقط فترة الجريمة، بل ما قبلها أيضاً، إذ بدأت اعتباراً من الساعة 12:00، أي قبل أكثر من ساعة من قتل خاشقجي.

وكشف التسجيل عن رد فعل مديرة الاستخبارات المركزية الامريكية بعد استماعها للتسجيل الذي تضمن اعمال وحشية بحق الصحفي السعودي.

لفت إلى أن هاسبل دخلت في حالة من الصمت بعد الاستماع للتسجيل المترجم.

وأضاف أنه بعد ذلك قالت هاسبل: مهما كانت الطريقة التي تم الحصول فيها على التسجيلات إلا أنها عملية استخبارية ناجحة قد يصدف حدوثها مرة أو اثنتين في التاريخ.

وتابعت: نبارك لكم هذا النجاح الاستخباري”، قبل أن تعود إلى واشنطن وتبلغ البيت الأبيض والرئيس الأميركي دونالد ترامب بما استمعت إليه”.

وأثارت جريمة قتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول مطلع أكتوبر / تشرين الأول الماضي، غضبا عالميا ومطالبات مستمرة بالكشف عن مكان الجثة، ومن أمر بقتله.

وبعدما قدمت تفسيرات متضاربة، أقرت الرياض بأنه تم قتل خاشقجي وتقطيع جثته داخل القنصلية، إثر فشل مفاوضات لإقناعه بالعودة إلى المملكة.

وأصدر القضاء التركي في 5 ديسمبر / كانون الأول الجاري، مذكرة توقيف بحق النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودي أحمد عسيري، والمستشار السابق لولي العهد سعود القحطاني، على خلفية جريمة قتل خاشقجي.