الفلسطينيون النازحون من سورية للاردن يعتصمون امام مقر “الأونروا” بعمان

احتشدت عشرات العائلات الفلسطينية المهجرة من سورية، أمس الثلاثاء، أمام مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في عمان، احتجاجًا على “السياسية التقشفية في المجالات الطبية والإغاثية والتعليمية التي تتبعها وكالة الغوث”.

واتهم اللاجئون الفلسطينيون المهجرون من سورية في الأردن، وكالة “الأونروا” بالمماطلة بتلبية مطالبهم وحقوقهم المشروعة، بعد إعطائهم وعوداً بتحقيقها إلا أن ذلك لم يتحقق.

وأكدوا أنّ مطالبهم تتضمن، تلبية صرف المساعدات الشهرية المقررة للفلسطينيين السوريين، وصرف بدل إيجار المنازل، وبدل محروقات، وفواتير الكهرباء الماء، وصرف مساعدات طارئة للحالات الصعبة، وزيادة المساعدات المقدمة من الوكالة.

وكانت لجنة المهجرين الفلسطينيين من سورية إلى الأردن، نفذت العديد من الاعتصامات أمام مكتب الأونروا في العاصمة الأردنية عمان، إلا أن وكالة الغوث لم تستجب لمطالبهم.

ويشكو فلسطينيو سورية في الأردن البالغ تعدادهم حوالي (17) ألفا، حسب إحصائيات الأونروا حتى نهاية كانون الأول عام 2016، من أوضاع إنسانية مزرية على كل المستويات الحياتية والاقتصادية والاجتماعية، نتيجة انتشار البطالة بينهم وعدم توفر موارد مالية، وتجاهل المؤسسات الإغاثية والجمعيات الخيرية وعدم تقديم المساعدات لهم.