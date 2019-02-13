الطراونة يصف زيارته إلى العراق بــ “الناجحة”.. فمتى سيزور سوريا ؟

وصف رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة الزيارة التي قام بها على رأس وفد برلماني الى العاصمة العراقية بغداد بـ “الناجحة” على صعيد تعزيز العلاقات الاخوية.

وقال في لقاء صحفي اليوم الاربعاء أن زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني الى العراق منتصف الشهر الماضي، وزيارة الرئيس العراقي برهم صالح للمملكة شكلتا انطلاقة لمرحلة جديدة للتعاون بين البلدين الشقيقين.

وكان الطراونة زار العاصمة العراقية بغداد الاسبوع الماضي على رأس وفد برلماني تلبية لدعوة نظيره العراقي، والتقى خلالها رئيس جمهورية العراق برهم صالح، ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ، ورؤساء الكتل البرلمانية العراقية .

وأشار الطراونة الى الترحيب الواسع من الأطياف العراقية وتطلعها الى تعزيز التعاون الثنائي مع الاردن في مختلف المجالات، مشيداً بالتجربة البرلمانية والعملية السياسية العراقية التي قطعت شوطا كبيرا بالرغم من الظروف الاستثنائية التي عاشها العراق.

وأعرب عن أمله ان يشكل الانفتاح الحالي لبنة جديدة لدفع التعاون الثنائي قدما بما يعود بالخير على الشعبين الشقيقين، مجددا التأكيد على حرص الاردن واستعداده لبذل كل الجهود لتطوير مختلف مجالات التعاون مع العراق ، ومعتبرا ان العلاقات مع العراق المبنية على قاعدة صلبة مرشحة لمزيد من التطور والنمو.

جدير بالذكر ان الوفد النيابي المرافق للطراونة كان قد ضم 12 نائبا، منهم رؤساء كتل ولجان برلمانية .