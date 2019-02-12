وفد برلماني اردني يطالب بحل مشكلة السجناء الاردنيين في سورية

استقبل الدكتور فيصل المقداد نائب وزير الخارجية والمغتربين السوري امس الوفد البرلماني الأردني برئاسة عضو مجلس النواب طارق خوري رئيس لجنة الاخوة البرلمانية الأردنية-السورية.

ونوه الوفد الضيف بأهمية استمرار العلاقات بين سورية والأردن وضرورة العمل بشكل مشترك على مكافحة الإرهاب في اطار الحفاظ على أمن الشعبين الشقيقين في سورية والأردن.

وفي هذا الصدد شدد الدكتور المقداد على أن الانتصارات التي حققها الجيش العربي السورية قد أعادت للعرب جميعا ثقتهم بحتمية انتصارهم على المخططات الإسرائيلية والغربية التي تستهدف بشكل أساسي القضاء على القضية الفلسطينية والدور العربي في صناعة حاضر ومستقبل المنطقة.

كما أكد الدكتور المقداد أهمية الدبلوماسية البرلمانية التي يجب أن تمثل نبض الجماهير في بلداننا العربية وتوجهاتها في التصدي للإرهاب والتحديات الأخرى المطروحة أمام أمتنا العربية وخاصة في إطار تحقيق التنمية المستدامة والنهضة العلمية ومواجهة الاعتداءات التي تتعرض لها أمتنا في دولها كافة.

ومن جانبه صرح النائب طارق خوري، ان الوفد البرلماني قد بحث مع الدكتور فيصل المقداد، موضوع السجناء الأردنيين في سوريا.

وأكد خوري، على ضرورة إيجاد حل لهذا الموضوع، مما سيكون له أثر إيجابي وتأثير معنوي في نفوس أهالي السجناء، فيما وعد المقداد بدراسة الموضوع وإيجاد حل في أقرب وقت ممكن.

وفي لقاء مع وزير الزراعة والإصلاح الزراعي السوري المهندس أحمد القادري، بحث الوفد البرلماني الاردني، إمكانية منح سوريا رخص استيراد للمزارعين الأردنيين، وزيادة تبادل المنتجات الزراعية بين البلدين.

وقد أكد القادري أن العلاقات السورية – الأردنية بخصوص موضوع الزراعة قديمة ومتجذرة، ولكن شابها بعض البرود في الفترة السابقة نظرا للظروف التي سادت المنطقة، مشدداً على ضرورة إعادة وتطوير هذه العلاقات.. واعداً بإجراء دراسة حول المنتجات التي تحتاجها الدولة السورية والتي يمكن أن يقدمها المزارعون الأردنيون، وكذلك آلية منح رخص استيراد على هذا الأساس.