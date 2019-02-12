 الإفراج عن الزميل تيسير النجار الذي كان معتقلا بدولة الامارات

عمان ـ (بترا)

قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين سفيان القضاة، إنه تم اليوم الثلاثاء، الإفراج عن الصحفي الأردني الزميل تيسير النجار الذي وصل المملكة بعد ظهر اليوم الثلاثاء.

وقدم الناطق باسم الخارجية الشكر والتقدير للأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على تجاوبهم وموقفهم الايجابي بالإفراج عن المواطن النجار وإعفائه من الغرامات المستحقة عليه تقديراً للعلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين.

وكانت وزارة الخارجية تابعت من خلال القنوات الدبلوماسية وعبر سفارة المملكة في أبو ظبي قضية النجار وعملت بشكل دوري على زيارته والاستماع لكافة مطالبه وتلبية الممكن منها في ظل القوانين في دولة الإمارات الشقيقة.

ورافق مندوب من السفارة النجار في رحلته إلى عمان، فيما كان نقيب الصحفيين الزميل راكان السعايدة، في استقبال النجار بمطار الملكة علياء.