ابرزهم كاظم الساهر وسعدون جابر.. انفتاح سعودي مفاجئ على الفنانين العراقيين

خصصت السلطات السعودية طائرة خاصة لنقل حشد من الفنانين العراقيين من بغداد إلى الرياض، في احتفاء غير مسبوق بالفن العراقي بالتزامن مع إطلاق قناة “أم.بي.سي العراق” وحفل الفنانين كاظم الساهر وإلهام المدفعي في مهرجان شتاء طنطورة.

وكشفت مصادر فنية عراقية أن فناني جيل السبعينات الغنائي في العراق تلقوا دعوة رسمية لزيارة الرياض، بالتزامن مع حفل الفنانيْن كاظم الساهر وإلهام المدفعي يوم الجمعة المقبل ضمن فعاليات مهرجان شتاء طنطورة.

وقال مصدر فني عراقي إن الفنانين ياس خضر والدكتور فاضل عواد وحسين نعمة وسعدون جابر ومحمود أنور قد تلقوا دعوة سعودية لزيارة الرياض مع نخبة من فنانين عراقيين في المسرح والتشكيل.وأكد أن السلطات السعودية خصصت طائرة خاصة ستنقل الوفد العراقي إلى الرياض.

ورحب حسين نعمة وسعدون جابر ومحمود أنور بالدعوة السعودية، مؤكدين تلبيتها باعتزاز كبير، ولم يتأكد بعدُ سفر الفنانين ياس خضر وفاضل عواد لأسباب وصفت بالشخصية.

وعبر الفنان العراقي سعدون جابر عن سعادته بالعودة إلى جمهوره السعودي بعد ثلاثين عاما من آخر حفلاته في الرياض.وقال جابر الذي يلقب بسفير الفن العراقي، “تربطني بالجمهور السعودي علاقة حميمية عالية، وطالما أديت الأطوار الفنية السعودية”.

وأكد جابر أن زيارته إلى السعودية ستستمر عدة أيام لتصوير برنامج خاص عن تجربته الفنية لأحدى القنوات الفضائية السعودية. ويحتفظ السعوديون بذاكرة غنائية مترعة للفن العراقي وخصوصا ما قدمه جيل السبعينات الغنائي من روائع لحنية.