نتنياهو يفقد ثقته بسلاح البر جراء تهرب الجنود من الالتحاق به

كشف تقرير جديد للجنة الخارجية والأمن في “الكنيست”، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، فقد الثقة بسلاح البر في جيش الاحتلال، جراء تهرب الجنود من خطورة الالتحاق به .

وأوضح التقرير الذي أعده عضوا “الكنيست” عوفر شيلح وعومر بارليف أن نتنياهو قرر تخصيص مبلغ 40 مليار شيكل، لتقوية الدفاعات الإسرائيلية بالشمال، بدلا من تخصيصها لتعزيز قدرات ذراع البر بالجيش الإسرائيلي.

وحذر التقرير من سياسات نتنياهو الأمنية والعسكرية، لافتا إلى أنه سيقوم بتبذير هذا المبلغ، على أمور غير ضرورية، لأنه فقد الثقة بسلاح البر، وبقدرته على تحقيق الانتصار في المعارك البرية.

وأكد أعضاء الكنيست من لجنة الخارجية والأمن في تقريرهم الذي حمل العنوان “الجيش الإسرائيلي 2030” أن نتنياهو قرر تخصيص مبالغ كبيرة لتعزيز الدفاعات الجوية والتحت أرضية بالشمال؛ بسبب عدم إيمانه بذراع البر، معتبرين أنه “عليه تخصيص هذه المبالغ لذراع البر”.

وأضاف التقرير أنه بدلا من تخصيص هذه المبالغ على أمور غير ضرورية، يجب تخصيصها لذراع البر بالجيش، غير المحمي، وفاقد القدرة على الحسم، مشيرين إلى أن “عدم القيام بذلك، سيترتب عليه اطالة مدة أي حرب في المستقبل ضد إسرائيل”.

ورأت القناة 13 بالتلفزيون الاسرائيلي، ان تقرير اللجنة حذر من سياسات نتنياهو الامنية والعسكرية وان هذا القرار تبذير وليس امر ضروري.

ولفتت القناة العبرية إلى أن هذا التقرير، جاء ليؤكد مرة أخرى على انتقادات مندوب الشكاوي السابق بالجيش الإسرائيلي، اللواء احتياط “أسحاق بيرك”، الذي قال إن الجيش الإسرائيلي غير مستعد للحرب القادمة.