مفاجأة طبية صادمة.. الإنفلونزا قد تصيبك بسكتة دماغية أو تمزق شرايين الرقبة

إذا كنت تهمل فكرة تلقيك للقاحات الإنفلونزا، فربما حان الوقت لتعيد التفكير، بعد أن كشف الباحثون في دراستين حديثتين أنها يمكن أن تزيد فرص إصابتك بمشاكل خطيرة، مثل السكتة الدماغية أو انفجار في شرايين الرقبة.

دفعت النتائج إلى تذكير عاجل من الباحثين بأن الحصول على لقاح الإنفلونزا لن يحميك من العدوى فحسب، بل قد يقلل أيضًا من خطورة هذه المضاعفات الخطيرة.

وجد الباحثون في الدراسة الأولى أن الإنفلونزا يمكن أن تزيد من احتمالات الإصابة بسكتة دماغية بنسبة تقرب من 40%، وأن الخطر الإضافي يبقى لمدة عام كامل، وقالت قائدة الدراسة إن الخطر يكون في أعلى مستوياته في أول 15 يوماً من الإنفلونزا.

ووجدت دراسات أخرى أن خطر السكتة الدماغية يرتفع بعد أي عدوى كبيرة، ويمكن أن تكون الإنفلونزا محرضة لدى الأشخاص المعرضين بالفعل لخطر الإصابة بالجلطة، لكن هذه الدراسة لم تثبت أن الإنفلونزا سبب بذاتها.

في الدراسة الثانية، وجدت مجموعة أخرى من الباحثين في جامعة كولومبيا أنه في الشهر التالي لنوبة الإنفلونزا، كانت فرص إصابة المرضى بتمزق شرايين الرقبة أكبر، لكن الكيفية ما تزال غير واضحة.

وقال قائدة الدراسة الثانية: “حقيقة أن دراستنا وجدت ارتباطاً بين الإنفلونزا وتمزق شرايين العنق، وأن العلاقة تتلاشى مع الوقت تشير إلى أن الإنفلونزا قد تكون هي المحرّضة على ذلك”.

وقال الأستاذ في كلية الطب بجامعة نيويورك الدكتور “مارك سيجيل”: “الإنفلونزا تسبب استجابة مفرطة للجهاز المناعي ويمكن أن تزيد من التجلط وتمزق الشرايين، مشكلة الإنفلونزا أن الأمر لا يقتصر عليها، فهي قد تفتح الباب لأمراض أخرى مهددة للحياة”، مما دفع الطبيب للتأكيد على ضرورة الاهتمام بلقاحات الإنفلونزا.