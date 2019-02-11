بدء تقديم طلبات القبول الموحد وحصرها بخريجي الدورة الشتوية 2019

انطلقت صباح اليوم الإثنين عملية تقديم طلبات القبول الموحد للدورة الشتوية (2019)، عبر موقع وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي.

وأكدت الوحدة أن تقديم طلبات القبول محصورة بخريجي الثانوية العامة الأردنية دورة شتوية (2019) فقط، أما حملة الشهادات العربية أو الأجنبية أو الأردنية في سنوات سابقة فيحق لهم التقدم بطلبات على الدورة الصيفية القادمة.

ونشرت الوحدة رابطاً يستطيع من خلاله الطلبة التعرف على التخصصات المطروحة للقبول في كل جامعة، إضافة إلى الحد الأدنى للمعدل المطلوب، حتى يتمكن الطلبة من المنافسة على هذا التخصص.

ويمكن تقديم طلب القبول الموحد من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا)