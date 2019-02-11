القبض على مهرب بحوزته رأس تمثال و143 قطعة أثرية

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخص بحوزته رأس تمثال من حجر الجرانيت و143 قطعة لقطع أثرية قديمة مختلفة.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن معلومات وردت للعاملين في قسم أمن وقائي وسط عمان حول قيام شخص بعرض قطع أثرية للبيع مقابل مبلغ مالي كبير، حيث بوشر التحقيق لتحديد هوية الشخص ومكان تواجده والقبض عليه وضبط ما بحوزته من قطع أثرية.

وأضاف الناطق الإعلامي أنه ومن خلال التحقيقات تم تحديد هوية ذلك الشخص ومكان تواجده وسط العاصمة، وتمكن الأمن الوقائي من خلال كمين محكم من إلقاء القبض عليه وضبط بحوزته على 143 قطعة أثرية قديمة مختلفة، إضافة إلى رأس تمثال من حجر الجرانيت، مبينا أنه سيتم عرض المضبوطات على خبراء الآثار لتحديد قيمتها التاريخية، والتحقيقات مستمرة.