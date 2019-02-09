اصدار جديد.. رواية ” نطفة سوداء في رحم أبيض”

كتب شاكر فريد حسن

عن مكتبة كل شيء في حيفا، لصاحبها الناشر صالح عباسي، صدر للشاعرة والكاتبة الفلسطينية سماح خليفة باكورة أعمالها الروائية بعنوان ” نطفة سوداء في رحم أبيض “.

تقع الرواية في ٢٨٧ صفحة من الحجم المتوسط، وتتناول الجرح الفلسطيني النازف، وتقدم نموذجًا لصمود المراة الفلسطينية في هيئة وطن، والوطن المتجسد في هيئة امراة، وتطرح أهمية المراة الفلسطينية ودورها كأم وأخت وحبيبة وزوجة ومقاتلة ضد الاحتلال وممارساته التنكيلية.

ويمكن القول أنها رواية واقعية تصور أحداث يومية مستمدة من الحالة الفلسطينية المعاشة تحت حراب الاحتلال.

وما يميز كتابة سماح خليفة الأسلوب السردي المشوق، واللغة الرشيقة الممتلئة بشحنات انفعالية صادقة متوترة ودافئة.

وتجدر الاشارة إلى ان سماح خليفة من بلدة طوباس، وتقطن في قرية عجة، قضاء جنين بالضفة الغربية، حاصلة على شهادة البكالوريوس في الأدب من جامعة النجاح الوطنية .

وهي شاعرة وكاتبة غزيرة الانتاج، ولها حضور في المشهد الأدبي الفلسطيني، تكتب الشعر والنثر والخاطرة والومضة والقصة القصيرة والرواية والمقالة والقراءات الأدبية، وتنشر كتاباتها في الصحف والمواقع الالكترونية في الداخل والخارج. وكان قد صدر لها ديوان ” أبجديات أنثى حائرة “.

نهنىء الصديقة الشاعرة والكاتبة سماح خليفة بصدور روايتها الأولى ” نطفة سوداء في رحم أبيض “، ونتمنى لها مستقبلًا باهرًا وزاهرًا في مجالات الشعر والرواية، ومزيدًا من التألق والتوهج الأدبي.