الطراونة يمحو تصريحات وزير الاوقاف السابق بشأن دخول الشيعة للاردن

علق رئيس البرلمان الاردني عاطف الطراونة، امس الاربعاء، على تصريحات وزير اردني سابق بشأن دخول الشيعة للاردن، مبينا ان هذه التصريحات فردية.

وقال الطراونة في تصريح صحافي خلال زيارته امس الى مبنى مجلس النواب العراقي، وتابعته السومرية نيوز، “اننا نرفض رفضا قاطعا تصريحات وزير الاوقاف الاردني الاسبق بشأن منع زيارات دينية شيعية في الاردن”.

واضاف الطراونة ان “هذه التصريحات فردية لاتعكس موقف المملكة الاردنية”، مشيرا الى انها لا تعبر عن رأي المؤسسات والحكومة الاردنية”.

وكان وزير الاوقاف الأردني الاسبق محمد نوح قد ذكر، في تسجيل فيديو نشر على وسائل اعلامية ومواقع تواصل اجتماعي، انه لن يسمح بزيارات “شيعية” الى الأردن للمقامات الدينية، معتبرا ان التقارب السياسي منفصل عن ذلك، فيما دعا الى تحصين المجتمع الأردني.

كما اكد رئيس تحالف الاصلاح والاعمار عمار الحكيم، امس الاربعاء، أن العراق والاردن تجمعهما مشتركات كثيرة سياسية واقتصادية واجتماعية، فيما اشار رئيس مجلس النواب الاردني عاطف الطراونة الى حرص بلاده على تعزيز وتمتين العلاقات مع العراق.

وقال الحكيم في بيان خلال استقباله الطراونة، بحضور عدد من قيادات تحالف الاصلاح والاعمار، إن “العراق والمملكة الاردنية الهاشمية تجمعهما مشتركات كثيرة سياسية واقتصادية واجتماعية كلها تمثل اواصر قوية للعلاقة بين البلدين”.

وأضاف “عبرنا عن عمق سعادتنا بالخطوات التي اتخذت مؤخرا على صعيد تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين وعلى اعلى المستويات حيث زيارة الملك عبد الله الثاني الى العراق وزيارة رئيس الجمهورية برهم صالح الى المملكة”.

ولفت الحكيم الى أن “العراق بما يمتاز به من موقع جغرافي استراتيجي وثقل سكاني ومكوناتي قادر على تجسير العلاقة بين مختلف الاطراف الاقليمية”، مؤكدا أن “تحالف الاصلاح والاعمار يشجع الحكومة بعدم ادخال العراق بأي من المحاور الدولية والاقليمية فمصلحة العراق تكمن في الحياد الايجابي وبناء علاقات طيبة مع الجميع وعلى الجميع احترام هذه الارادة”.

من جهته، أكد رئيس مجلس النواب الاردني على “حرص المملكة على تعزيز وتمتين العلاقات مع العراق وبارك للعراقيين المنجزات الكبيرة التي تحققت”.