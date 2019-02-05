يشمل اكثر من 8 آلاف مستفيد.. بدء سريان قانون العفو العام بعد نشره في الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء

صدر صباح اليوم الثلاثاء في الجريدة الرسمية قـانون العفو العام رقم (5) لسنة 2019.

وكانت الإرادة الملكية السامية، قد صدرت امس الاثنين، بالمصادقة على قانون العفو العام لسنة 2019، بشكله الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب.

ويعفي القانون إعفاءً عاماً جميع الجرائم الجنائية، والجنحية، والمخالفات، والأعمال الإجرامية التي وقعت قبل 12 ديسمبر 2018 باستثناء ما ورد في نص المادة (3) من القانون، بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها.

وتمحو كل أثر من الآثار المترتبة عليها بمقتضى التشريعات النافذة، وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو تبعية تتعلق بأي من تلك الجرائم.

وورد في الفقرة (ب) من الماد الثانية من القانون، أنه تعفى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة السابقة، وتعفى القضايا المشمولة بأحكام هذا القانون من الغرامات والرسوم المفروضة، أو التي ستفرض في الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات أو في أي إجراءات جزائية.

ونصت المادة (6) على أنه، “يُفرج عن الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم أحكام هذا القانون بأمر تصدره النيابة العامة إلى الجهات المختصة”.

“أما في القضايا التي ما زالت قيد النظر سواء أمام المحاكم أو النيابة العامة أو جهة أخرى، فتصدر المحكمة أو تلك الجهة، حسب مقتضى الحال، القرارات اللازمة بشأنها تطبيقاً لأحكام هذا القانون”، وفقاً لما تضمنته المادة (6).

وكان وزير العدل بسام التلهوني قد قدر امس الاثنين، عدد المشمولين بالعفو العام باكثر من 8 آلاف نزيل، موضحاً وجوب تنفيذه حال نشره في الجريدة الرسمية.

وقال رئيس النيابات العامة محمد الشريدة، إنه سيتم الإفراج عن المشمولين بالعفو العام حال نشر الإرادة الملكية في الجريدة الرسمية.

وأضاف أنه “سيتم الإفراج عن أكبر عدد من النزلاء في السجون في اليوم الأول من إجراءات خروجهم”.

وقال مسؤول في محكمة الجنايات الكبرى امس، إنه سيتم توجيه كُتب لمؤسسات إدارة السجون التابعة لمديرية الأمن العام بعد التدقيق في القضايا للإفراج عن النزلاء.

وأضاف المسؤول أن أكثر من 800 محكوم بجرائم القتل والشروع بالقتل سيتم تدقيقها للتأكد من شمولها.

كما أعلنت إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل في مديرية الأمن العام، عن اغلاق باب الزيارات أمام ذوي نزلاء كافة مراكز الإصلاح والتأهيل اعتباراً من اليوم الثلاثاء وحتى الخميس .

وقال بيان اصدرته مديرية الامن العام ان اغلاق باب الزيارات يأتي لغايات استكمال الإجراءات المتخذة من قبل الإدارة للتعامل مع قانون العفو العام حال البدء بتنفيذه .

اما إدارة السير المركزية فقد بدأت بتنفيذ خطة متكاملة للتعامل مع المواطنين المتوقع مراجعتهم للإدارة عقب بدء سريان قانون العفو العام.

وأفادت الإدارة، أنها ومنذ صدور التوجيهات الملكية السامية للحكومة حول إقرار قانون العفو العام، أعدت خطة عمل متكاملة للتعامل مع المراجعين في جميع أقسامها.

وتضمنت الخطة؛ تعزيز قسم القضائية داخل الإدارة، وفروع القضائية في أقسام إدارة السير بالمرتب اللازم، وممن لديهم الخبرة والكفاءة، وتجهيز وفرز جميع رخص القيادة والاقتناء المحجوزة لديها قبل تاريخ 2018/12/12، بشكل يسهل عملية استخراجها وليتم تقديم الخدمة لمتلقي الخدمة بأقصر وقت وأقل جهد.

كما تضمنت إدامة العمل بعد ساعات الدوام الرسمي في حال اقتضت الحاجة لذلك وتعيين ضباط وأفراد لإرشاد وتوجيه المواطنين لأماكن تلقي الخدمة ولتنظيم إجراءات العمل، وكذلك تعزيز محيط مراكز الإصلاح لتسهيل حركة السير على المراجعين واجراءات مرورية لتنظيم اصطفاف مركبات المراجعين حول مبني الإدارة وأقسامها وبشكل لا يعيق حركة السير.

يشار إلى أن تصريحات رسمية سابقة أشارت إلى أن عشرات الآلاف من المواطنين علقوا استكمال اجراءات الترخيص ودفع المخالفات انتظاراً لإقرار قانون العفو العام.