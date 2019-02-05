المنبر العراقي يشجب اغتيال الروائي علاء مشذوب ويعتبره مؤشراً على الفلتان الأمني

أدانت اللجنة التحضيرية للمنبر العراقي اغتيال الأديب والروائي علاء مشذوب، فيما دعت الى فتح تحقيق عاجل لمعرفة ملابسات تلك الجريمة والجهات التي تقف خلفها.

وأوضحت اللجنة في بيان صحفي ان العمل الاجرامي الذي أقدمت عليه العصابات الارهابية باغتيال الروائي علاء مشذوب مؤشر خطير جدا على فلتان أمني، معربة عن خشيتها من عودة القمع وتكميم الأفواه عبر موجة اغتيالات جديدة .

كما اعتبرت اللجنة هذا الحادث دليلاً على الفوضى الناتجة عن انتشار السلاح المنفلت، داعية الحكومة الى وضع حد لهذه الظاهرة التي تحمل تداعيات خطيرة جدا على مجمل الوضع الداخلي .