الرئيس برهم صالح ينفي مزاعم ترامب حول السماح للقوات الامريكية في العراق بالتجسس على ايران
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صحيفة العرب اللندنية تقرأ حيثيات الزيارة الملكية الاردنية لتركيا

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