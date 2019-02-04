اول الرقص حنجلة.. أردوغان يكشف عن التواصل مع سوريا ولكن على المستوى الاستخباري

قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان امس الأحد إن حكومته أبقت على اتصالات “على مستوى منخفض” مع النظام السوري عبر جهاز الاستخبارات رغم أن أنقرة هي من أشد منتقدي هذا النظام.

وصرح اردوغان في مقابلة مع تلفزيون “تي آر تي” الرسمي “ان السياسة الخارجية مع سوريا تتم على مستوى منخفض”.

وهذه أول تصريحات تكشف فيها تركيا عن اتصالات مباشرة منخفضة المستوى مع دمشق.

كما اتهم إردوغان امس الولايات المتحدة بالتزام “الصمت” في قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وقال إردوغان في المقابلة “لا أستطيع أن أفهم الصمت الأميركي .. نريد أن يصبح كل شيء واضحاً لأن هناك فظاعة وجريمة قتل ارتكبت .. وجريمة قتل خاشقجي ليست جريمة عادية”.