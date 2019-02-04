النجمتان سهير رمزي وشهيرة تخلعان الحجاب “مؤقتاً”بمناسبة عيد الحب

ظهرت الممثلتان المصريتان شهيرة وسهير رمزي للمرة الأولى دون حجاب منذ حوالي 24 عاما، في احتفالية خيرية حضراها معا بمناسبة “عيد الحب” في أحد المراكز التجارية (مولات) المصرية الشهيرة.

وظهرت الممثلتان المعتزلتان بشعر أشقر طويل، فيما احتفظتا بملابسهما المحتشمة.

وكانت شهيرة وسهير رمزي تظهران على فترات منفصلة بـ”كاب” على رأسيهما أو حجاب قصير وبسيط يظهر شعر الرأس، ولكن دون خلعه بالكامل قبل أن يحدث ذلك في الحفل الأخير.

وكانت سهير قد أثارت جدلا كبيرا بتصريحاتها التليفزيونية بأنها ليست محجبة من الأساس، ولكنها محتشمة فقط.