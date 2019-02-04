أمريكي يربح أموالاً طائلة من طباعة تغريدات ترامب “المتناقضة” على الشباشب

نشرت موقع “بزنس إنسايدر” قصة رجل أمريكي يعمل في مجال الإعلان استفاد من تغريدات الرئيس الأمريكي “المتناقضة” بطريقة مبتكرة.

وقام سام موريسون بطباعة تغريدات ترامب التي بحسب وصفه وصلت لـ40 ألف تغريدة، على أحذية (شباشب) خاصة.

وقال موريسون، إنه يهدف من هذه العملية للاستفادة المادية، بالإضافة، فضلا عن إظهار التناقض الواضح في تغريدات ترامب.

وبيع كل زوج بحوالي 30 دولارا. وقال موريسون إنه تبرع بنسبة 10 في المائة من كل عملية شراء إلى الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية.

وقال موريسون، إنه تمكن من بيع جميع الأحذية التي لديه، حيث تم شراؤها من 47 ولاية أمريكية.