السيناتور بيرني ساندرز يطالب بوقف الدعم الامريكي لنظام وحشي يقوده متورط بدم خاشقجي وعدوان على اليمن

قال عضو الكونغرس الأمريكي السيناتور المستقل بيرني ساندرز، يوم امس الأربعاء، إن على الولايات المتحدة ألا تدعم الحرب الدموية التي تقودها السعودية في اليمن، معتبراً أنه نظام وحشي يقوده متورط في جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي.

وأضاف ساندرز أنه قدم مشروع قرار يقضي بوقف دعم واشنطن لتحالف السعودية، مبيناً أن مرض الكوليرا قد تفشى في أنحائها بسبب القصف السعودي لشبكات الصرف الصحي اليمنية، وفق ما جاء في تصريحات نقلتها قناة “الجزيرة”.

وفي السياق، قال السيناتور ساندرز: إن “النظام السعودي مستبد، وقائده (في إشارة إلى ولي العهد محمد بن سلمان) ضالع في قتل الصحفي جمال خاشقجي (في قنصلية بلاده في إسطنبول)”، مردفاً: “لن نسمح بوضع قدرات جيشنا في يد النظام السعودي الوحشي المتورط في قتل خاشقجي”.

بدوره قال السيناتور عن الحزب الديمقراطي كريس مورفي: “السعوديون كذبوا علينا بشأن مقتل خاشقجي كما كذبوا علينا بشأن الحرب في اليمن”، مضيفاً أنه “ليس من الدستور ولا من المصلحة القومية الأمريكية أن نشارك في هذه الحرب”.

وفي وقت سابق، قرر كل من: السيناتور الجمهوري مايك لي، والسيناتور الديمقراطي كريس ميرفي، والسيناتور بيرني ساندرز، وهو مستقل يشارك في اجتماعات الديمقراطيين، والنائبين الديمقراطيين رو خانا ومارك بوكان، عزمهم تقديم مشروع القرار الخاص بوقف دعم السعودية في حربها باليمن، بحسب وكالة رويترز.

وهذه هي المرة الأولى التي يؤيد فيها أعضاء من مجلس الكونغرس قراراً بسحب القوات الأمريكية من مشاركة عسكرية بموجب قانون صلاحيات الحرب الذي أُقِر عام 1973.

ويقيد هذا القانون قدرة الرئيس على تكليف القوات الأمريكية بعمليات حربية دون الحصول على موافقة الكونغرس.

وتسببت الحرب بحاجة ثلاثة أرباع السكان إلى مساعدات إنسانية، ما دفع البلاد إلى حافة المجاعة، فيما اعتبرت الأمم المتحدة أزمة اليمن “الأسوأ في العالم”.

وتتهم منظمات دولية طيران التحالف بشن غارات على مناطق مأهولة بالسكان، ما أدى إلى مقتل عدد من المدنيين العزّل، وفق تقارير دولية.

وتطالب جهات حقوقية بوقف الدعم العسكري الأمريكي والأوروبي للسعودية، حتى إن حكومات غربية أوقفت صفقات سلاح مع الرياض، بسبب تورطها في حرب اليمن.