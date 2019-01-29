مادورو يخاطب ترامب بلغته الإنجليزية : ارفع يديك عن فنزويلا وإلا سوف نحمّلك مسؤولية الدماء التي ستُراق فيها
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جرينتش+2 08:46
مذكرة بولتون “المنسية” تفضح نشر آلاف الجنود الأمريكيين في كولومبيا المجاورة لفنزويلا

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