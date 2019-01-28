عدوى التطبيع الخليجي النسائي تنتقل من كاتبة كويتية الى اخرى سعودية

أثارت الكاتبة السعودية، سهام القحطاني، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحات لها حول إسرائيل.

وقالت الكاتبة في جريدة “الجزيرة” السعودية، إن “وجود إسرائيل بات أمرا واقعا ورفض التطبيع معها ليس إلا “شعارات وجدانية”.

وكتبت القحطاني، في تغريدة على حساب منسوب لها على “تويتر”: “فضيحة التطبيع مع إسرائيل… عار التطبيع مع إسرائيل… جريمة التطبيع مع إسرائيل!!… لقد انتهى زمن هذه الشعارات الوجدانية”.

وأضافت القحطاني: “إسرائيل واقع، وعدم اعترافنا بهذا الواقع وجديته وتأثيره علينا لن يغيره، هناك دوما بدايات جديدة للتاريخ”.

يذكر أن سهام القحطاني كانت قد نشرت كتاب بعنوان “العرب وإسرائيل… صفقة سلام” عام 2018، وطرحت من خلاله دعوة للتطبيع مع إسرائيل.

وأثارت تغريدة القحطاني حالة من الجدل على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، شأن ما حدث لزميلتها الكويتية الخائبة فجر السعيد.