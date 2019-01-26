عقب سرقة منازله الثلاثة.. الفنان سعد الصغير يفقد ثروة بملايين الجنيهات

تعرضت ثلاثة منازل يمتلكها فنان شعبي مصري للسرقة في يوم واحد بعملية مدبرة، ليفقد ما وصفه أحد المقربون منه بـ”تحويشة العمر”.

ووفقا لموقع “إندبندنت” عربية، فقد سعد الصغير ثروته إثر عملية سرقة تعرضت لها ثلاثة منازل يمتلكها في منطقة شبرا الخيمة بمصر.

وأفاد مصدر مقرب، بأن اللصوص تربصوا بالمنازل وسرقوا محتوياتها من أثاث ومقتنيات وأموال ومجوهرات، بالإضافة إلى سيارة صغيرة.

يذكر أن سعد الصغير يقول حاليا برحلة عمل خارج مصر.

ويمر سعد الصغير الآن بحالة نفسية سيئة للغاية، بعدما علم بأمر هذه السرقة، التي شملت خزنته الخاصة حيث يضع أمواله عوضا عن إيداعها في البنك.

وأشار المصدر المقرب من الصغير، أنه فقد كل ما تحصل عليه من سنوات عمله في التمثيل والغناء وإحياء الحفلات والأفراح، حيث تقدر قيمة ما سرق بملايين الجنيهات.

وقد حدثت هذه السرقة منذ أيام، حيث كانت زوجته في منزلهما الكائن بمنطقة السادس من أكتوبر، وفور عودتها إلى شبرا الخيمة اكتشفت السرقة.