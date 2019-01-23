اشهرهن شادية وصباح وشريهان.. نجمات السينما يخطفن أزواج زميلاتهن

فاجأت الفنانة المصرية ريهام حجاج الوسط الفني والجمهور، بصورها بين أحضان محمد حلاوة زوج زميلتها في الوسط ياسمين عبد العزيز الذي رجحت مصادر عدم وقوع الطلاق بينهما حتى الآن.

ورغم أن ريهام أكدت عبر صفحتها في “إنستغرام”، أنها لم تكن سببًا في إفساد علاقة “حلاوة وياسمين” إلا أنها تعرضت لحملة هجوم شرسة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين وصفوها بـ”خطافة الرجال”.

لكن ما حدث مع ريهام لم يكن الحالة الأولى او الوحيدة، فقد شهد الوسط الفني وقائع مماثلة حتى منذ زمن بعيد، في هذا التقرير رصد لأبرز هذه الوقائع المماثلة:

سمية الخشاب تخطف زوج ريم البارودي

رغم العلاقة التي جمعت بين أحمد سعد وريم البارودي وزواجهما السري الذي دام لفترة من الوقت، إلا أن الأول فضل الانفصال عن الأخيرة وتزوج من الفنانة سمية الخشاب.

وفي حينها، انتشرت الأقاويل بأن سمية الخشاب خطفت سعد من ريم البارودي، لكنها تجاهلت هذا الأمر واستمر زواجهما حتى الآن.

شيرين تخطف حسام حبيب من إلهام

كانت علاقة صداقة قوية تجمع بين المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب وإلهام وجدي ملكة جمال مصر السابقة التي ارتبطت بعلاقة عاطفية مع المطرب حسام حبيب لأكثر من عامين، إلا أن هذه العلاقة لم تدم طويلًا، لتتزوج شيرين من حبيب العام الماضي.

وكان أول رد فعل من ملكة جمال مصر السابقة على ما حدث هو قيامها بحذف كل الصور التي تظهر فيها مع حبيب على موقع “إنستغرام”، وبعد 4 أشهر أعلنت إلهام زواجها من رجل الأعمال رامي ذكرى.

شيريهان تخطف زوج إسعاد يونس

والواقعة الأغرب، هي التي حدثت بين الفنانتين إسعاد يونس وشيريهان، فعلى الرغم من علاقة الصداقة التي جمعتهما كان بينهما رجل مشترك هو علاء الخواجة.

بدأت العلاقة بين شيريهان وعلاء الخواجة زوج إسعاد عندما كانت تمر في فترة من حياتها بأزمة نفسية، فلم تجد سوى صديقتها إسعاد، وزوجها لتحكي لهما عن أزمتها، وتطور الأمر إلى حب نشأ بينها وبين زوج صديقتها تطور مع الوقت إلى زواج، فتزوجا سرًا ولم يعلنا زواجهما إلا بعد إنجاب ابنتهما “لؤلؤة”، وذلك قبل إصابتها بسرطان الغدد اللعابية.

وحينما علمت إسعاد بالأمر من خلال الصحف، اتهمت شيريهان بأنها خانت الأمانة.

شادية تخطف عماد حمدي من فتحية شريف

زمن الفن الجميل لم يخل من وقائع مماثلة، بل كان له نصيب الأسد منها، فعماد حمدي كان متزوجًا من ممثلة ليست شهيرة هي فتحية شريف وظلت العلاقة قائمة حتى ظهرت في حياته شادية.

بعدها بدأت قصة حب جمعته بشادية وتطورت أثناء اشتراكهما في بطولة العديد من الأعمال السينمائية حتى أعلن انفصاله عن زوجته الأولى وتزوجها.

صباح تخطف رشدي أباظة من سامية جمال

وعلى الرغم من زواج رشدي أباظة من الفنانة سامية جمال وقصة حبهما الشهيرة، إلا أن زواجهما لم يدم طويلاً، حتى انتشرت الأقاويل التي تؤكد أن الفنانة صباح استطاعت أن تخطف الفنان الراحل من سامية.

ليلى فوزي تخطف أنور وجدي من ليلى مراد

كان زواج الفنان الراحل أنور وجدي من الفنانة ليلى مراد، من أشهر زيجات السينما المصرية عام 1947، لكن علاقتها لم تستمر سوى 7 سنوات.

وفي عام 1954 تقدم وجدي للزواج من الفنانة ليلى فوزي، لتتردد أنباء مماثلة بأنها كانت سببًا في انفصاله عن حبيبته لتتزوجه هي.