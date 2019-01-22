رئيس الوزراء ينعى الوزير الأسبق المرحوم فوّاز أبو الغنم

نعى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز الوزير الأسبق الدكتور فوّاز أبو الغنم الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى فجر اليوم.

وأعرب رئيس الوزراء عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لأسرة الفقيد وذويه، مستذكراً مناقبه والخدمات الجليلة التي قدّمها في مختلف المواقع التي شغلها.

وكان الفقيد قد شغل منصب وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، ووزير الرياضة والشباب خلال الفترة ما بين 1993- 1995م، و كان عضواً في مجلس الأعيان لأكثر من دورة، وسفيراً لدى مصر واليونان والمغرب، ونال عدداً من الأوسمة لقاء جهوده الكبيرة وعمله الدؤوب.